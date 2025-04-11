Bahar Ayında Bolu'da Kış Güzelliği
Bolu'da bahar ayında etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplayarak kış manzaraları oluşturdu. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda gerçekleşen kar yağışı, sabah saatlerinde yoğunlaştı ve yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Bahar ayında Bolu'da kış güzelliği böyle görüntülendi
BOLU - Bolu'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi bahar ayında kış güzelliğine büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğruldu Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının zaman zaman yoğun şekilde etkili olduğu kent merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı binaların çatılarını beyaz örtüyle kapladı. Bahar ayında kış güzelliğine bürünen kent merkezi dronla havadan görüntülendi. Yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel