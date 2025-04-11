Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Bahar Ayında Bolu'da Kış Güzelliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bahar ayında etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplayarak kış manzaraları oluşturdu. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda gerçekleşen kar yağışı, sabah saatlerinde yoğunlaştı ve yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Bahar ayında Bolu'da kış güzelliği böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi bahar ayında kış güzelliğine büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğruldu Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının zaman zaman yoğun şekilde etkili olduğu kent merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı binaların çatılarını beyaz örtüyle kapladı. Bahar ayında kış güzelliğine bürünen kent merkezi dronla havadan görüntülendi. Yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.