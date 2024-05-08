Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı
Bahamalar Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in siyasi statüsünü ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimini desteklediğini açıkladı. Bahamalar, Barbados ve Jamaika'nın ardından Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasına katıldı.
Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.
Bahamalar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin "Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği" ifade edildi.
Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi.
Barbados ve Jamaika da nisanda Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.