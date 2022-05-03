Bahama bayraklı kruvaziyer 'Star Legend' Bodrum'a geldi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Santorini Limanı'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 143 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 75 turist ve 193 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe, Marina Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip alışveriş yaptı. Bazıları da sahilde denize girdi.

Geminin akşam Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.