Bahadır, pompalı tüfekle öldürüldü (2)
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GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİAdapazarı'nda, Bahadır Malçok'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Adapazarı'nda, Bahadır Malçok'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. İddiaya göre, Bahadır Malçok ile gözaltına alınan B.T. (25) arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, B.T.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Malçok'u vurduğu öğrenildi.TOPRAĞA VERİLDİ
Evli ve 1 çocuk babası Bahadır Malçok'un cenazesi, bugün Hendek ilçesi Aşağıçalıca Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel