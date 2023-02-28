Bahadır, pompalı tüfekle öldürüldü (2) Güncel Haberler GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİAdapazarı'nda, Bahadır Malçok'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ Adapazarı'nda, Bahadır Malçok'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. İddiaya göre, Bahadır Malçok ile gözaltına alınan B.T. (25) arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, B.T.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Malçok'u vurduğu öğrenildi. TOPRAĞA VERİLDİ Evli ve 1 çocuk babası Bahadır Malçok'un cenazesi, bugün Hendek ilçesi Aşağıçalıca Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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