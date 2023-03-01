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Bahadır'ın öldürülmesinde 3 şüpheli adliyede (2)

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Bahadır'ın öldürülmesinde 3 şüpheli adliyede (2)

BİR KİŞİ TUTUKLANDIAdapazarı'nda Bahadır Malçok'un pompalı tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.T. tutuklandı, E.C. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Adapazarı'nda Bahadır Malçok'un pompalı tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.T. tutuklandı, E.C. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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