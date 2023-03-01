Bahadır'ın öldürülmesinde 3 şüpheli adliyede (2) Güncel Haberler BİR KİŞİ TUTUKLANDIAdapazarı'nda Bahadır Malçok'un pompalı tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.T. tutuklandı, E.C. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. BİR KİŞİ TUTUKLANDI Adapazarı'nda Bahadır Malçok'un pompalı tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.T. tutuklandı, E.C. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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