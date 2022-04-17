Bağlarlı kadınlardan kalp hastalarına ziyaret

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Bağlar Aile Destek Merkezinde (ADEM) usta öğretici ve kursiyerler, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla kalp hastalarını ziyaret etti.

"Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümündeki hastaları ziyaret eden Bağlar ADEM'deki kadınlar, hastalara gül verdi.

Ziyaretin ardından kadınlar uzman doktorlardan kalp sağlığına yönelik bilgi aldı.

Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörü Arzu Çetin, ilçedeki kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının yanı sıra bilinçlendirme faaliyetlerini de önemsediklerini dile getirdi.

Çetin, erken teşhis ve tedaviye yönelik belirli periyodlarda kadınlara meme kanseri ile kalp ve damar hastalıkları taraması yaptıklarını aktardı.