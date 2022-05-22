Bağlar ilçesindeki 'Gül Parkı' huzurla vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi

Bağlar Belediyesince vatandaşların kullanımına sunulan Gül Parkı vatandaşların huzurla zaman geçirdiği alanlardan biri oldu.

Bağcılar Mahallesinde bulunan ve Bağlar Belediyesince yürütülen çalışmalarla yürüyüş parkuru, spor alanları ve spor sahalarıyla geliştirilen parkta her yaştan vatandaş zaman geçiriyor.

Çeşit çeşit güllerle güzel manzara sunan parkta sabah saatlerinde kadınlar spor yapıyor, gençler ve çocuklar basketbol, minyatür sahada ise futbol ve voleybol oynayarak zaman geçiriyor.

Park çevreye yayılan gül kokusuyla da ilgi görüyor.

Vatandaşlar Gül Parkı'ndaki yeniliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan belediye parktaki güllerin korunması ve parkın temiz tutulması için de önlem aldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla parkta görevlendirilen personel, bir yandan mevsim koşullarına göre yetiştirilen gül ve diğer çiçeklerin bakım ve yenilemesini yaparken bir yandan da yürüyüş parkuru ve spor alanlarının temizliğini gerçekleştiriyor.