Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili şüpheliler mahkemeye sevk edildi

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin gerekçeleri belli oldu. Şüphelilerden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran'ın (18) 'Kasten öldürme suçuna iştirak etmek' suçundan, amca F.G.'nin (42) 'Suç delillerini yok etmek', kuzeni M.K., yengesi M.G. (46) ile kızı B.G. (19), halasının eşi M.Ş.K., tutuklu amca Salim Güran'ın işçileri M.S.A. (40) ve R.A.'nın da 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel