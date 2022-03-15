Bağlar ilçesinde esnafa yönelik ruhsatlandırma çalışması sürüyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesinin kayıt dışı çalışan esnaf ve işletmelere yönelik ruhsatlandırma çalışması sürüyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede uzun yıllardır kayıt dışı olarak çalışan esnaf ve işletmelere yönelik başlatılan çalışmada başarı sağlandı.

Daha önce bir çok kurum üzerinden yürüyen işlemleri tek çatı altında birleştirerek bürokratik zorluklar ortadan kaldırıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, karşılıklı iyi niyet ve gönül dilini kullanmaları sonucu ilçe tarihinin bu anlamda büyük bir başarısına ulaştıklarını belirtti.

Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Esnafımız bizden hizmet bekliyor. Bekledikleri tüm hizmetleri ayrım ve mazeret gözetmeden yerine getiriyoruz. Katı kurallar uygulamak yerine çözüm odaklı hareket ederek gönül dilini kullanıyoruz. Bu durumun meydana getirdiği memnuniyet ve bizim sağlamış olduğumuz kolaylıklar neticesinde büyük başarı elde ettik. Esnafımız kazansın, güçlensin ve yaşasın. Bununla beraber kayıtlı hale gelsin, vergisini versin. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede bizi ilçe olarak zirveye taşıyan tüm esnafımıza şükranlarımı sunuyorum."