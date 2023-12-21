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Bağlar ilçesinde 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Bağlar ilçesinde bulunan Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nda bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı. 32 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı ve tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilecekler.

Bağlar ilçesinde 32 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

5 Nisan Mahallesi'ndeki Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nun bazı öğrencilerinde, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.

32 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere götürüldü.

Müşahede altındaki öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çelebi Bağlar Sağlık Güncel Haberler

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