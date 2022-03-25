Bağlar'da zabıta ekiplerinden "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi - Haberler

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Bağlar'da zabıta ekiplerinden "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Bağlar'da zabıta ekiplerinden

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde zabıta ekipleri marketlere yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yaptı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde zabıta ekipleri marketlere yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yaptı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir zincir marketin depoda ürün stokladığı ihbarı üzerine söz konusu markette denetim yapan ekipler stoklanan 300 kilogram ürüne el koydu.

İşletme sahibi hakkında tutanak tutan ekipler, durumu Ticaret İl Müdürlüğüne bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kanun dışı işlem yaparak vatandaşı mağdur edenlere Cumhurbaşkanının talimatıyla hiçbir şekilde fırsat vermeyeceklerini belirtti.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır, Zabıta, Bağlar, Güncel, Haberler

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