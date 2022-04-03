Bağlar Belediyespor, grup birinciliği için 1984 Muşspor ile deplasmanda karşılaşacak - Haberler

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Bağlar Belediyespor, grup birinciliği için 1984 Muşspor ile deplasmanda karşılaşacak

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Bağlar Belediyespor, grup birinciliği için 1984 Muşspor ile deplasmanda karşılaşacak

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, grup birinciliği için 1984 Muşspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, grup birinciliği için 1984 Muşspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyespor'un şampiyonluk şansı ligin son haftasına kaldı.

Seyrantepe tesislerinde ağırladığı Batman 72 Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 30'a çıkaran Bağlar Belediyespor grup birincisi olmak için son hafta maçını beklemeye başladı.

Bağlar Belediyespor'u galibiyete taşıyan golleri Faruk Kaya ve Uğur Yöntürk kaydetti.

Mazıdağ Fosfatspor'u deplasmanda 2-1 yenen 1984 Muşspor son haftaya 33 puanla lider girdi.

1984 Muşspor-Bağlar Belediyespor maçı 10 Nisan Pazar günü Muş Stadyumunda oynanacak.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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