Bağlar Belediyesinden yol çalışması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesinden yol çalışması

AA - Aydın Arık - Güncel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediyesinden yol çalışması

Bağlar Belediyesi, ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni yol çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi, ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesi'nde ulaşımı ve yaşamı rahatlatmayı amaçlayan yollar kaldırım çalışmaları ve yürüyüş alanlarıyla modern hale getirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son üç yılda hayata geçirdikleri projelerle bölgenin uzun vadeli alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Bağcılar Mahallesi'nde yeni yaşam alanlarının inşa edildiği bölgelerde imar yollarının açılıp, kaldırım, yürüyüş yolları ve çevrede yeşil alanların hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını aktaran Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Toplam 870 metre uzunluk ve 39 metre genişlikten oluşan, üç ayrı sokağı birleştiren yolun açılmasından sonra kaldırım, yürüyüş yolu ve yeşil alan çalışmalarına başlandı. Kaldırım ve yürüyüş güzergahının tamamlanmasından sonra çevrede yapılacak yeşil alanlarla sokakların modern bir yaşam alanı haline getirilmesini amaçlıyoruz."

AA / Aydın Arık - Güncel

Hüseyin Beyoğlu Bağcılar Beyoğlu Bağlar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title