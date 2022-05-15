Son dakika haber | Bağlar Belediyesi engelli ve özel çocukları topluma kazandırmak için çalışma yürütüyor - Haberler

Bağlar Belediyesi, Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğü eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleriyle engelli ve özel çocukları topluma kazandırmak için çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen uyum ve adaptasyon çalışmalarıyla çocukların özgüvenlerinin artırılması ve topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Engelliler Haftası" kapsamında belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlere katılan engelli ve özel çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların hazırladığı çalışmaları inceleyen Beyoğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, çocukların kendilerine Allah'ın emaneti olduğunu belirterek, "Sevginin aşamayacağı engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir. Bu çocukların birbirinden çok kıymetli becerileri ve insanlığa hizmet edecek buluşlar gerçekleştirmeye yönelik üstün yetenekleri var. Her şeyden önce değerli olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda bu faaliyetleri yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.