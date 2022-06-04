Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri

Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesince, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için önlem alındı.

Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesince, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için önlem alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul güzergahındaki semt pazarları saat 15.00'a kadar kurulmayacak, gürültü çıkarılmasına izin verilmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerin huzurlu ortamda sınavı geçirmeleri için pazar esnafı dernekleriyle ortak kararlar alındığını belirtti.

Buna göre Mevlana Halit Ortaokulu ve Birlik Anadolu Lisesi güzergahında saat 15.00'a kadar semt pazarı kurulmayacağını belirten Beyoğlu, çevrede gürültü yapılmasına izin verilmeyeceği gibi sınav boyunca çevrede görev yapacak zabıta ekiplerinin her türlü önlemi alacağını aktardı.

Beyoğlu, "Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavın huzurlu koşullarda geçmesi için gerekli önlemleri aldık. Zabıta ekiplerimiz sınav sonuna kadar hiçbir olumsuzluğa izin vermeyecek." dedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır Beyoğlu Bağlar LGS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title