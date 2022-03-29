Bağlar Belediyesinden kırsal bölgelere 1500 çöp konteyneri desteği

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerine temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1500 çöp konteyneri desteği sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal yerleşim yerlerinde temizlik ve çevre sorunlarını çözmek üzere konteyner desteği sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda kırsal yerleşim yerlerine ulaşım altyapısından üst yapısına kadar tarihi hizmetler yapıldığını belirtti.

Belediyenin imkanlarını kullanarak son 3 yılda Bağlar'da önemli hizmetler sunduklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin tüm birimleri temizlikten diğer hizmetlere kadar her koşulda halkımızın emrinde. Köylerimizde temizliğin sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için konteyner ve malzeme desteğinde bulunmaya devam edeceğiz."

Sakallı Mahallesi Muhtarı Hasan Kurt da mahalle ziyareti sırasında Belediye Başkanı Beyoğlu'na aktardıkları taleplerin yerine getirildiğini belirterek, "Başkanın talimatıyla başta temizlik ve çöp konteyneri olmak üzere sorunlarımız çözüldü. Herhangi bir talebimiz olduğunda arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karacadağ Mahallesi Muhtarı Adem Karacadağ ise, önceden temizlik nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Belediye Başkanı Beyoğlu'nun defalarca kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Karacadağ, "Tüm taleplerimizi rahatlıkla iletiyoruz. Yollarımız yapıldı, çöp konteyneri ve malzeme desteğinde bulunuldu. Allah kendisinden ve belediye birimlerinden razı olsun." dedi.