Bağlar Belediyesinden ailelere bayramlık giysi desteği

Bağlar Belediyesi 121 vatandaşa Ramazan Bayramı öncesinde giysi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, bünyesindeki "Günışığı Sosyal Yardımlaşma Giyim Mağazası" aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekleri sürüyor.

Aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişiye bayramlık giysi desteği sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ellerinden geldiğince tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Sadece belirli dönemlerde değil, her zaman destek vermek için gayret gösteriyoruz. Bu kardeşlerimizi bayram öncesinde sevindirdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.