Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünce aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede kadınların geniş katılım gösterdiği eğitimlerde güzel ahlakın önemine ve İslam'ın aileye verdiği değere dikkat çeken bilgilendirmeler yapılıyor.

Eğitime katılan kadınlar bu hizmetlerinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.