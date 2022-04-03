Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünce aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik eğitim veriliyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünce aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede kadınların geniş katılım gösterdiği eğitimlerde güzel ahlakın önemine ve İslam'ın aileye verdiği değere dikkat çeken bilgilendirmeler yapılıyor.

Eğitime katılan kadınlar bu hizmetlerinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Bağlar, İslam, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title