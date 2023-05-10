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Bağlar Belediyesince gül ekili parkta düzenli bakım yapılıyor

Bağlar Belediyesince gül ekili parkta düzenli bakım yapılıyor

Güncel Haberler

Bağlar Belediyesince ilçeye kazandırılan gül ekili parkta düzenli bakım yapılıyor.

Bağlar Belediyesince ilçeye kazandırılan gül ekili parkta düzenli bakım yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli yeşil alan ve çevre projelerinden olan gül bahçesi ve gül parkında 30'dan fazla gül çeşidi bulunuyor.

Bağlar Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, gül bahçesinin ve gül parkının bakım ve yenileme çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehrin imajına büyük katkı sunan bu güzel projeyi her geçen yıl geliştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

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