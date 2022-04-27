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Bağlar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Bağlar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Bağlar Belediyesi ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 1175'inci sokaktaki yol, asfalt çalışmaları yıllar sonra yenilenerek bölgedeki ulaşım için elverişli hale getirdi.

Bağcılar Mahallesinde 500 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki caddede Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 1500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, asfaltlamanın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, ramazan ayında da çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerini belirtti.

Bir yandan yeni ulaşım ağlarında ilk kez asfaltlama yaptıklarını diğer yandan da uzun yıllar yenilenmediği için bozulan bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirten Beyoğlu, "Buradaki çalışmaları tamamladıktan sonra hizmet bekleyen diğer cadde ve sokaklara yöneleceğiz. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuru ve mutluluğuyla daha çok hizmet üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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