Bağlar Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi'nce yol yenileme ve ilçeye yeni yol kazandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin üst yapısını yenilemek ve yeni hayata geçirilen yaşam alanlarına alternatif ulaşım güzergahları kazandırmak için hafta sonları da çalışan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Mahallesi'nde 1226. ve 1235. sokakları birleştiren güzergahları yeni imar yollarıyla birleştiriyor.

İlçenin yeni yerleşim yerlerinde kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları yapan ekipler, eski yerleşim yerlerinde yapısı bozulan kaldırım ve parke taşlarını yeniliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Beyoğlu, "Bağlar yeni ulaşım ağlarıyla hedeflediğimiz modern şehir yapısına kavuşacak. Bizden sonraki nesillere alt ve üst yapısı sağlam, ulaşım standartları yüksek bir şehir bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.