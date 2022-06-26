Bağlar Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi'nce yol yenileme ve ilçeye yeni yol kazandırma çalışmaları devam ediyor.

Bağlar Belediyesi'nce yol yenileme ve ilçeye yeni yol kazandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin üst yapısını yenilemek ve yeni hayata geçirilen yaşam alanlarına alternatif ulaşım güzergahları kazandırmak için hafta sonları da çalışan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Mahallesi'nde 1226. ve 1235. sokakları birleştiren güzergahları yeni imar yollarıyla birleştiriyor.

İlçenin yeni yerleşim yerlerinde kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları yapan ekipler, eski yerleşim yerlerinde yapısı bozulan kaldırım ve parke taşlarını yeniliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Beyoğlu, "Bağlar yeni ulaşım ağlarıyla hedeflediğimiz modern şehir yapısına kavuşacak. Bizden sonraki nesillere alt ve üst yapısı sağlam, ulaşım standartları yüksek bir şehir bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Bağcılar Beyoğlu Bağlar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title