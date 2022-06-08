Bağlar Belediyesi'nden park ve çevre düzenlemesi - Haberler

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Bağlar Belediyesi'nden park ve çevre düzenlemesi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Bağlar Belediyesi'nden park ve çevre düzenlemesi

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde park ve çevre düzenlemesi sürüyor.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde park ve çevre düzenlemesi sürüyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesinde yapımı devam eden park ve yol çalışmalarını yerinde inceleyerek esnafın talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, kentin yeni yüzü olan Bağlar'ın yapılan hizmetlerle çehresinin değiştiğini belirtti.

Bağcılar Mahallesinde bir süre önce temeli atılan ve yapımı hızla süren Ersin Tatar Parkı'ın kısa zamanda hizmete açılacağını dile getiren Beyoğlu, şöyle konuştu:

"700 metre uzunluk ve 10 metre genişlikten oluşan yeni yollar önümüzdeki günlerde asfaltlanarak ulaşıma açılacak. Yeni yollarla beraber Bağevi Park Projesi ile nevruz alanı arasındaki güzergah birbirine bağlanacak. Eski Bağlar bölgesinde ise yıpranan yollarda asfalt çalışmaları sürüyor. Gürsel Caddesi'nde de 1000 ton asfalt döküldü. İnşaatı tamamlanmak üzere olan kapalı semt pazarının da kısa zamanda hizmete açılması bekleniyor."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır Bağcılar Beyoğlu Bağlar Güncel Haberler

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