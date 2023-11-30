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Bağlar Belediyesi'nden 3 Bin 152 Çocuğa Giyim Yardımı

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Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan 'Çocukların Bedenleri Isınsın, Ailelerin Yüzü Gülsün Projesi' kapsamında 11 ayda 3 bin 152 çocuk ve 1109 aileye giyim yardımı yapıldı.

Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan "Çocukların Bedenleri Isınsın, Ailelerin Yüzü Gülsün Projesi" kapsamında 11 ayda 3 bin 152 çocuk ve 1109 aileye giyim yardımı yapıldı.

Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bu yılın 11 ayında Günışığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla toplam 1109 aile ve 3 bin 152 çocuğa mevsim koşullarına uygun giyim yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece ihtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda belediyemizin mesleki beceri ve eğitim kurslarına katılan ihtiyaç sahibi kursiyerlerimize de bu anlamda katkı sağlıyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. Belediye olarak bize gelen tüm talepleri değerlendirip, hiçbir aileyi de geri çevirmiyoruz. Çocukların bedeni ısınsın, ailelerin yüzü gülsün istiyoruz. Bu konuda son derece hassas bir tutum sergiliyoruz. Burası halkın evi, halkın kurumu ve imkanlar da halkın imkanlarıdır. Gelen aileler mağazadan beğendikleri, istedikleri ürünleri seçiyor. Çocuklar gönül rahatlığı ve mutlu bir şekilde ayrılıyor."

Kaynak: AA / Güncel

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