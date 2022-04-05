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Bağlar Belediyesi iş yerlerinde denetim yaptı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Bağlar Belediyesi iş yerlerinde denetim yaptı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ramazan dolayısıyla iş yerlerinin imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimi yapıldı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ramazan dolayısıyla iş yerlerinin imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimi yapıldı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü uzman ekipleri, iş yerlerinin imalat ve satış yerlerini denetlendi, uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Teknikeri Derya Sular, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Amaçlarının işletmelere ceza kesmek yerine bilgilendirerek kurallara uymalarını sağlamak olduğunu kaydeden Sular, şöyle konuştu:

"İlçemizin her noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. İmalathanelerde hijyen denetimleri yaparak tespit ettiğimiz eksiklerin giderilmesi için uyarıda bulunuyoruz. Amacımız bu konuda bilinç oluşmasını sağlamaktır."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Haberler

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