Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu mesajında, Kurban Bayramı'nın manevi duyguların yanı sıra dayanışma ruhunu da geliştirdiğini belirtti.

Vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü önlemin belediye tarafından alındığını vurgulayan Beyoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü duygularıyla pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kurban, yüce Rabbimizin emrini yerine getirmektir. Diğer yönüyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kol kanat gerip onların dualarını almaktır. Özü itibarıyla kardeşlik bağlarımızı güçlendirmektir. İnşallah millet olarak ruhuna ve özüne uygun bir bayram yaşayacağız. Bu vesile ile dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizin, ülkemizin, Diyarbakır'ımızın ve Bağlar halkımızın bayramını en hasbi duygularımla tebrik ediyorum."