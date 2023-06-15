Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu çalışmalarını anlattı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptıkları çalışmaları aktardı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyoğlu, ilçede her mahalle ve kesimde farklı yaş grubundaki vatandaşları ziyaret ederek, gerçekleştirilen çalışmalar ile farkındalık oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, 4 yılda hem hizmet yaparak ilçenin geri kalmışlığını giderdiklerini hem de gönüllere dokunan sosyal belediyecilik örnekleri ortaya koyduklarını kaydetti.

Çalışmalarla ilçede Bağcılar Mahallesinin sadece Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin modern şehirleşmedeki modeli haline geldiğini aktaran Beyoğlu, "Yeşil alan ve park projeleriyle eğitime verdiğimiz destek ve mesleki kurslarımızla çok şeyi başardık. Hasta bir vatandaşımıza moral vermek, yaşlı bir büyüğümüzün duasını almak bizim için her şeyden daha önemli ve değerlidir." ifadelerini kullandı.