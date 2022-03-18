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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşları ziyaret etti

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşları ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşları ziyaret etti.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşları ziyaret etti.

Beyoğlu, beraberinde eşi Dürdane Beyoğlu ile Kaynartepe ve 5 Nisan mahallelerinde vatandaşları evlerinde ziyaret etti, kandillerini kutladı.

Ailelerin sorunları dinleyen Beyoğlu, "Bu mübarek gecede vatandaşların hayır dualarını aldık. İnsanlığın içinde bulunduğu krizlerden ve ülkemizin selameti için dua ettik. Maneviyatı paha biçilmez olan bu güzel günü idrak etmenin heyecanını yaşadık. Tüm vatandaşların Berat Kandili'ni kutluyorum." dedi.

Beyoğlu, ziyarette çocuklarla çeşitli hediyeler verdi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Hüseyin Beyoğlu, Berat Kandili, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Haberler

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