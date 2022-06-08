Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nu KKTC atletizm takımı ziyaret etti - Haberler

Okullar arası Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası finallerine katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu atletizm takımı, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müsabakalar öncesi kentin tarihi yerlerini gezen kafile, Beyoğlu tarafından ağırlandı.

Okul Müdür Yardımcısı Fikri Özler öncülüğündeki beden eğitimi öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan kafileyi ağırlayan Beyoğlu, KKTC ile tarihsel bağları olan iki devlet tek millet olduklarını, böyle bir organizasyon nedeniyle davetlileri misafir etmekten onur duyduklarını belirtti.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek için Bağlar'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın adını taşıyan park projesini hayata geçirdiklerini belirten Beyoğlu, "Kardeş ülkemiz canımızın ayrılmaz parçası Kıbrıs'ta şehitlerimiz var. Bu kardeşliği daha da pekiştireceğiz." dedi.

Kafile desteklerinden dolayı Beyoğlu'na plaket verdi.