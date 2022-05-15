Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan hastalara evlerinde ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan hastalara evlerinde ziyaret

AA - Aydın Arık - Güncel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan hastalara evlerinde ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yaşayan bazı hastaları evlerinde ziyaret etti.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yaşayan bazı hastaları evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, ilçeye bağlı 5 Nisan Mahallesinde ikamet eden ve geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren hastaları ziyaret etti, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her koşulda vatandaşların derdiyle dertlenilmesi yönündeki yöneticilik anlayışının gereği olarak darda ve zorda kalan her bir vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren F.Ö, eşinin de hasta olduğunu, aile olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

İlk kez bir yetkilinin evlerine gelerek kendilerini ziyaret ettiğini aktaran F.Ö, bu yaklaşımından dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Beyoğlu daha sonra mahalledeki diğer hasta ile yaşlıları da ziyaret etti.

AA / Aydın Arık - Güncel

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title