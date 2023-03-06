Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan Berat Kandili mesajı

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında, Müslümanlar için manevi değeri yüksek olan bu gecenin aynı zamanda mübarek Ramazan Ayı'nın müjdecisi olduğuna işaret etti.

Arka arkaya meydana gelen afet ve felaketler nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini, bu süreci birlik ve dayanışma ruhuyla aşacaklarını belirterek, Berat Gecesi'nin faziletine dikkati çeken Beyoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Yaşadığımız deprem felaketleri nedeniyle tarihimizin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Devletimiz ve milletimiz bütün imkanlarıyla el ele vermiş ve yaraları sarmak için ikinci bir Kurtuluş Savaşı vermektedir. Bu gece hem insanlığın kurtuluşu, hem İslam alemi ve ülkemizin selameti için bol dua ederek değerlendirmeliyiz. Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesi'nin tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine vesile olması duasıyla gecemiz mübarek olsun."