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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evleri ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor

AA - Aydın Arık - Güncel
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evleri ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor, sorun ve talepleri dinliyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor, sorun ve talepleri dinliyor.

Evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça iletişim kurarak, sorunlarını dinleyen Beyoğlu, hane ziyaretlerinde vatandaşlarla rahat iletişim kurduklarını belirtti.

Vatandaşların kendisine taleplerini, sıkıntılarını rahatlıkla anlatabildiğini ifade eden Beyoğlu, "Bu da çözüm üretmemizi daha kolay hale getiriyor. İstiyoruz ki günün her saati milletimizle bir arada olalım. Hafta sonlarını bu ziyaretlere ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Aydın Arık - Güncel

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