Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı Kastamonu'nun birçok ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı KASTAMONU - Kastamonu'nun birçok ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Kastamonu'da yağan şiddetli yağış ve tahribata uğrayan yollar neticesinde Cide, Şenpazar, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin Kastamonu'ya bağlanan yolları trafiğe kapatıldı. Kastamonu'ya gitmek isteyen araçlar Bartın yoluna yönlendiriliyor. Öte yandan Özlüce yunus köyü bağlantı köprüsünde çökme yaşandığı için yol ulaşıma kapandı, Doğanyurt ilçelerini bağlayan sahil köprüsünde hasar meydana geldi. İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Güncel Kastamonu Güncel Haberler

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