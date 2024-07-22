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Bağışlar Rekor Kırdı: Biden'ın Çekilmesi Sonrası 60 Milyon Dolar Bağış

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde çekilerek Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından, Demokrat bağışçılar ActBlue platformuna 60 milyon dolardan fazla bağış yaptı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Başkanlık yarışından çekilerek Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından, Demokrat bağışçıların bağış toplama platformu ActBlue'ya 60 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtiliyor.

Demokratlarla bağlantılı bağış toplama platformu ActBlue, Biden'ın dün görevden ayrıldığını açıklamasının ardından küçük bağışçılardan on milyonlarca dolar bağış geldiğini açıkladı. ActBlue, yerel saatle 21.00'de yaptığı açıklamada, Biden'ın yarıştan çekilmesinden sonra 46,7 milyon dolar toplandığını X hesabından bildirmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, son veriler toplanan bağışın 60 milyon doları aştığını gösteriyor. Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından gelen bağışların, 2024 seçim kampanyasında şimdiye kadar bir günde toplanan en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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