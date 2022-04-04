Bağış: "Türkiye Güvenilir Ortak Olma Çabasında"
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Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış, El Hurra televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'nin Ukrayna savaşında ara bulucu ve her iki tarafın da güvendiği bir ortak olmak için çalıştığını kaydetti.
Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış, El Hurra televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'nin Ukrayna savaşında ara bulucu ve her iki tarafın da güvendiği bir ortak olmak için çalıştığını kaydetti. Bağış, Türkiye'nin liderler görüşmesine ev sahipliği yapma isteğinin altını çizdi
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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