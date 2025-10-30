Bağış toplayan dijital cüzdan uygulaması 'AŞAV' tanıtıldı

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV), yardımların ihtiyaç sahiplerine doğrudan, şeffaf bir şekilde ulaştırılması amacıyla bağış toplayan dijital cüzdan uygulaması AŞAV'ı hayata geçirdi.

AŞAV ile iWallet Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında geliştirilen AŞAV mobil uygulamasının tanıtımı Ankara'da bir otelde yapıldı.

Tanıtım programında konuşan AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, vatan uğruna canını feda eden bütün şehitler ile gazilere şükranlarını sundu.

Vakfın geçen yıl aralık ayında kurulduğunu anlatan Sözen, şehit ailelerine, gazilere hizmet etmenin kendileri için büyük şeref ve onur olduğunu vurguladı.

AŞAV uygulamasının özelliklerini anlatan Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AŞAV, Türkiye'de dijital anlamda ilk, alışveriş uygulaması olan bir platform. Uygulamayı cep telefonlarınıza indirdiğinizde, normal günlük alışverişlerinizde kasada QR koduyla ödeme yaptığınız zaman bir şehit çocuğuna, gaziye, güvenlik korucularımızın üniversitede okuyan çocuklarına ve ailelerine dokunmuş olacaksınız. Yaklaşık 2 yıldır altyapısı devam eden uygulamamız nihayetinde bitti ve bugün sizlerin karşısına geçtik."

"Birlik ve beraberliği hatırlatmayı hedefledik"

iWallet Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Soylu ise iyiliği ve dayanışmayı dijital dünyada büyütecek bir adımı hep birlikte attıklarını söyledi.

Sürdürülebilir bir bağış hareketi oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Soylu, "AŞAV cüzdan ile her alışverişte, ödeme anında birlik ve beraberliği hatırlatmayı özellikle hedefledik. Tüm vatandaşlarımıza açık bu uygulama herhangi bir hizmet bedeli ödemeden 50 binden fazla noktada ve çeşitli online platformlarda alışveriş yaparken nakit iade kazandırdığı gibi bir şehit ailesine burs desteği sağlayacak, bir gazi çocuğunun eğitimine katkıda bulunacak, bir korucunun ailesine de umut olacak." ifadelerini kullandı.

Alışverişlerin, nakit iadelerin ve bağışların anlık olarak uygulama üzerinden takip edilebileceğini dile getiren Soylu, kullanıcıların ulusal ve yerel marketlerden giyime, teknolojiden sağlığa birçok sektörde harcama yapabileceğini, alışveriş yaparken birikim sağlayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.

Vakıf yönetimine ve paydaşlara teşekkür eden Soylu, "Bugün attığımız bu dijital adım eminim ki gelecekte iyilik ekonomisi kavramının en güzel örneklerinden biri olarak anılacaktır. Gelin birlikte bu iyiliği büyütelim." dedi.

Programda, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda vakfa katkılarından dolayı iş insanlarına teşekkür ve onur belgeleri verildi.

AŞAV mobil uygulaması

Şehit ailelerine, gazilere, güvenlik korucularına ve ihtiyaç sahibi ailelere daha hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşmayı amaçlayan uygulama, kullanıcıların diledikleri zaman ve diledikleri yerden kolayca bağış yapabilmelerine olanak tanıyor.

Uygulama ile bağışlar, anlık olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor ve bağışçılar süreci şeffaf bir şekilde takip edebiliyor.