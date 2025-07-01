Bağış Standına Hırsız Girdi: SMA'lı Bebeğin Ailesi Yardım Bekliyor

Bağış Standına Hırsız Girdi: SMA'lı Bebeğin Ailesi Yardım Bekliyor
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Avcılar'da SMA'lı 11 aylık Muhammed'in tedavisi için bağış toplayan ailenin standı, bir hırsız tarafından yağmalandı. Anne Mehtap Taşdemir, oğlunun tedavisi için destek çağrısında bulundu.

Avcılar'da bir şüpheli, Taşdemir ailesinin 11 aylık SMA'lı bebeği Muhammed'in tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu standı kırıp paraları alarak kayıplara karıştı. Üstgeçitteki stanttan şüphelinin paraları aldığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızlığa tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, oğlunu yaşatmak için kampanyaya destek istedi.

Esenyurt'ta oturan özel güvenlik görevlisi Tekin Taşdemir ile eşi Mehtap'ın üçüncü çocukları olarak 11 ay önce dünyaya gelen Muhammed'e SMA tanısı konuldu. Tedavisi yurt dışında büyük masraf gerektiren çocuğa ilaç için yardım toplanabilmesi amacıyla İstanbul Valiliği'nden izin alındı. Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs üstgeçidine konulan bağış kumbarası, Çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı ve içindeki paralar alındı. Şüphelinin paraları aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'OĞLUMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Toplanan paranın alınmasına tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, "Standımızdaki paraları almışlar. Bebeğimi kurtarmak için biz stant açıyoruz, ilacına kavuşsun diye. Allah rızası için destek olun oğluma. Hasta olduğunu duyduğumuzdan beri mücadele ediyoruz. Sizler olmadan biz başaramayız. Biz çocuğumuzu yaşatmak istiyoruz. Çok çaresiz kaldık. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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