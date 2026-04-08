Ablasını kaybettiği kanserden erken teşhisle kurtuldu

Afyonkarahisar'da kalın bağırsağında kitle tespit edilen Ali Rıza Koç, erken teşhis sayesinde başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Koç, ablasının kanser hastalığından kaybı nedeniyle tedirgin olduğunu ancak zamanında yapılan müdahaleden dolayı sevinçli olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'da ablasını kaybettiği bağırsak kanserine yakalanan hasta, erken teşhis sayesinde zamanında müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Bolvadin ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli aşçı Ali Rıza Koç, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu sağlık ocağının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisine yönlendirildi.

Koç'un tetkiklerinde kalın bağırsağında 4 santimetrelik kitle (tümör) tespit edildi.

Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ile Opr. Dr. Melih Can Gül'ün yaptığı değerlendirmeler sonucu operasyona alınan Koç'un şikayetleri sona erdi.

"Erken teşhis nedeniyle doktorlarımız şanslı olduğumu söyledi"

Koç, AA muhabirine, kalın bağırsağında tespit edilen tümörün vücudunda ilerlemeden alınması için ameliyatı kabul ettiğini söyledi.

Kalın bağırsağının 10 ile 40 santimetresi arasındaki bölümde bulunan tümörün endoskopik kapalı yöntemle alındığını anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Erken teşhis nedeniyle doktorlarımız şanslı olduğumu söyledi. Ameliyatımız özel bir cihazla gerçekleşti. Kısa sürede ayağa kalktım. Eğer bu ameliyatı olmasaydım, çok sıkıntılı günler yaşardım. Ablam da bağırsak kanseriydi. Bu hastalıktan 40 yaşında hayatını kaybetti. Dayanılmaz acılar çektiğini söylüyordu. O günleri hatırladığım için tedirgindim. Benim ameliyatımda Allah'a çok şükür hiçbir acı ve sancı olmadı."

"Ölümcül sonuçlara varabilirdi"

Opr. Dr. Koyuncu da yapılan tetkiklerin ardından hastanın kalın bağırsağındaki tümörün kötü sonuçlar doğurmaması için ameliyatla çıkarılması kararını aldıklarını dile getirdi.

Tümörün bağırsağı tıkayıp diğer organlara zarar verebileceğine dikkati çeken Koyuncu, "En kötüsü ölümcül sonuçlara varabilirdi. Erken teşhis ve tümörün çıkarılabilir yerde olması basit bir işlem yapılmasına avantaj sağladı." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Gül de kanser hastalarında erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, hastanın kemoterapi ve ışın tedavisi almayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler

Trump dünyaya ilan etti! İşte İran'ı ateşkese ikna eden ülke
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı