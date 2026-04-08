Ablasını kaybettiği kanserden erken teşhisle kurtuldu

Afyonkarahisar'da ablasını kaybettiği bağırsak kanserine yakalanan hasta, erken teşhis sayesinde zamanında müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Bolvadin ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli aşçı Ali Rıza Koç, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu sağlık ocağının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisine yönlendirildi.

Koç'un tetkiklerinde kalın bağırsağında 4 santimetrelik kitle (tümör) tespit edildi.

Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ile Opr. Dr. Melih Can Gül'ün yaptığı değerlendirmeler sonucu operasyona alınan Koç'un şikayetleri sona erdi.

"Erken teşhis nedeniyle doktorlarımız şanslı olduğumu söyledi"

Koç, AA muhabirine, kalın bağırsağında tespit edilen tümörün vücudunda ilerlemeden alınması için ameliyatı kabul ettiğini söyledi.

Kalın bağırsağının 10 ile 40 santimetresi arasındaki bölümde bulunan tümörün endoskopik kapalı yöntemle alındığını anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Erken teşhis nedeniyle doktorlarımız şanslı olduğumu söyledi. Ameliyatımız özel bir cihazla gerçekleşti. Kısa sürede ayağa kalktım. Eğer bu ameliyatı olmasaydım, çok sıkıntılı günler yaşardım. Ablam da bağırsak kanseriydi. Bu hastalıktan 40 yaşında hayatını kaybetti. Dayanılmaz acılar çektiğini söylüyordu. O günleri hatırladığım için tedirgindim. Benim ameliyatımda Allah'a çok şükür hiçbir acı ve sancı olmadı."

"Ölümcül sonuçlara varabilirdi"

Opr. Dr. Koyuncu da yapılan tetkiklerin ardından hastanın kalın bağırsağındaki tümörün kötü sonuçlar doğurmaması için ameliyatla çıkarılması kararını aldıklarını dile getirdi.

Tümörün bağırsağı tıkayıp diğer organlara zarar verebileceğine dikkati çeken Koyuncu, "En kötüsü ölümcül sonuçlara varabilirdi. Erken teşhis ve tümörün çıkarılabilir yerde olması basit bir işlem yapılmasına avantaj sağladı." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Gül de kanser hastalarında erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, hastanın kemoterapi ve ışın tedavisi almayacağını kaydetti.