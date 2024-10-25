Bağırsağında 94 Parça Uyuşturucu Tespit Edilen İranlı Kadın Tutuklandı

Kars'ta bağırsağında 94 parça halinde 550,93 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma başlattı.

İran uyruklu bir kadının uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kars-Digor kara yolundaki uygulama noktasında İran uyruklu Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in (39) de içerisinde bulunduğu otobüs durduruldu.

Üst aramasında bir şey bulunamayan İran uyruklu kadın şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada çekilen röntgende, kadının bağırsağında 94 parça halinde 550,93 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Bağırsağındaki uyuşturucular tıbbi müdahaleyle çıkarılan kadın zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.