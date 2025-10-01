Bağımsızlık Seferberliği: Yeşilay'dan İl Özel İdaresi Personeline Eğitim
Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, 'Bağımsızlık seferberliği' kapsamında İl Özel İdaresi personeline bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında eğitim programı düzenledi.
Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından yürütülen "Bağımsızlık seferberliği" kapsamında İl Özel İdaresi personeline eğitim programı gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi binasında düzenlenen eğitimde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Katılımcılara, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi aktarıldı.
Program sonunda personelin soruları yanıtlanarak bilinçli ve sağlıklı toplum için ortak mücadele vurgusu yapıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel