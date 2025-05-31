Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Programı Tanıtıldı

İzmir'de İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Programı"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde "Kuvayımilliyenin İzinde" temasıyla düzenlenen programda, konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede kolluk kuvvetlerinin olumlu ve güçlü bir etkisi olduğunu ancak sadece onlardan çözüm beklemenin doğru olmadığını belirtti.

Bağımlılıkla mücadelede kentsel dönüşümün önemli bir etkisi olduğunu dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin üçte ikisi kentsel dönüşüme muhtaç durumda. Eğer biz buraları dönüştürmezsek, yerel yönetimler zayıf kaldığında gündüz başka amaçlarla kullanılan sokaklar, gece kötülüklerin üreme alanına, merkezine dönüşüyor. Bu durum, bu şehirde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Bakanlıklarımız destek noktasında destan yazıyor. Ama biz bu konuyu asli bir şekilde tamamlayacaksak, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes gereken tavrı almalı. Biz milletvekilleri olarak, bağımlılıkla mücadele noktasında üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 120 şube, 3 rehabilitasyon merkezi, 145 bin gönüllü, 1200 çalışan, 106 spor kulübü, 181 üniversite kulübü ile bağımlılığa karşı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Önleme çalışmalarının bağımlılıkla mücadelenin anahtarı olduğunu vurgulayan Dinç, "Bağımlılığın faturası çok ağır oluyor. Tedavi ile rehabilitasyon, hem zahmetli hem çok büyük kayıplarla beraber geliyor. Bizim 'missing years' diye bir kavramımız vardır. Bu, 'kaybedilmiş yıllar' kavramı tedavide geçen yılları ifade eder. Bir çocuğu, bir genci bağımsızlaştıran tedavi bulunabilir ama onun yeteneklerinin, kabiliyetlerinin en yüksek olduğu yıllar kaybedilmiş olur. Dolayısıyla en temel meselemiz önleme çalışmalarımız." dedi.

İzmir'le beraber Ege'nin diğer şehirlerinde bağımlılık problemini toplumdan destek alarak kökten çözmeye kararlı olduklarını aktaran Dinç, şöyle konuştu:

"Bağımsızlık Seferberliği ile çalışmalarımızın hızı, etkisi çok arttı. Bu noktada seferberlik mantığıyla her bir insanımızın, gücü yettiğince ve imkanı el verdiğince çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün insanlarımızın bağımsızlığı için elinden geleni yaptığı bir hareket başlattık. Mücadeleye mahallelerden başlamak zorundayız. Mahallemizin esnafı, öncüleri, eczacıları, doktorları, emeklileri, sakinleri başta olmak üzere mahallemizde kim varsa bağımsızlık mücadelemizi anlatacağız. Hep beraber el ele vererek, hareket ederek bu mücadeleyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız."

Ege Bölgesi'ndeki seferberlik çalışmaları kapsamında eğitim programları, spor ve kültürel etkinlikler ile danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun her kesimine ulaşılarak bağımlılıkla mücadelede etkin ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.