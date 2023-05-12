BAĞIMSIZ VEKİL ADAYININ MİTİNGİNE 100 KİŞİ KATILDI; ESPRİLERİ İLE GÜLDÜRDÜ

VAN'da, 4 dönemdir bağımsız milletvekili adayı olan İdris Ahi, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi öncesi Beşyol Meydanı'nda miting düzenledi. Yaptığı esprilerle gelenleri güldüren Ahi, "Mitingime 100 bin kişi bekliyordum ama 100 kişi geldi. Ben buranın yerli patatesiyim. Yerli patates varken, niye yabancılar gelsin. Bana oy verirseniz başlık parasını kaldıracağım" dedi.

Van'da 4 dönemdir bağımsız milletvekili adayı olan esnaf İdris Ahi, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel seçimleri öncesi miting yaptı. Kentin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingi için polis, barikat kurup, önlem aldı. Alanda kurulan sahneye çıkıp, gelenleri selamlayan Ahi, barikat dışında kendisini izleyenleri de alana davet etti. Konuşması sırasında sık sık 'ver coşkuyu' deyip açılan müzik sesi eşliğinde sahnede zıplayarak oynayıp, Kürtçe şarkı söyleyen Ahi, mitingine gelenleri güldürdü.

Mitinge gelenler, Ahi'nin yaptığı esprileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ahi, mitingine 100 bin kişiyi beklediğini ancak sadece 100 kişinin geldiğini belirterek, "Ben buranın yerli patatesiyim. Yerli patates varken, niye yabancılar gelsin. Bana oy verirseniz Van'ın öncelikli sorunu olan Çevre Yolu'nu yapacağım. Evlenmek isteyen gençlere büyük külfet olan başlık parasını kaldıracağım. Taziye yemeklerinin kaldırılması için de takipçi olacağım. Benim Van için aslında 65 projem vardı. Ancak, mitingime katılım az olunca bunları açıklamayacağım? dedi.(DHA)