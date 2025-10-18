Bağımsız Türkiye Partisi'nden Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığına Karşı Program

(ÇORUM) - Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) sanal bahis, uyuşturucu ve çetelere karşı Türkiye genelinde düzenlediği Geleceğimizi Savunmak programlarının Çorum ayağı yapıldı. BTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Pak, "Gençlerimize sahip çıkmazsak bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti diye bir geleceğimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

BTP'nin uyuşturucu, sanal bahis ve çetelere karşı başlattığı 'Geleceğimizi Savunmak' başlıklı programları devam ediyor. Programa katılan BTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Pak, "Geleceğimizi eğer bugün savunmazsak, korumazsak, gençlerimize sahip çıkmazsak bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti diye bir geleceğimiz olmayacak. O yüzden biz 81 ilde genel başkanımız Hüseyin Baş'ın başlattığı bu programları yapıyoruz" dedi.

Çorum'da düzenlenen programa katılan uzman isimler toplumun karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkati çekti. Dr. İbrahim Mumcuoğlu, "Yalnızca maddeyi bırakmak yetmiyor, kişinin hayata geri dönüşü için ona bir sosyal çevre de oluşturmak lazım çünkü geçmişte irtibatlı olduğu tüm arkadaşları bağımlı. Biz onu oradan kopartıyoruz, getiriyoruz ve 'Sen bağımlılıktan kurtuldun' diyoruz. Geri döndüğünde tekrar aynı şeyler oluyor. Bağımlılığa sebep olan şeyi bırakmaktan daha önemlisi buna başlamamak. İşini kaybetmiş, eşini kaybetmiş, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş, ölümün ucuna gelmiş insanlar. Birçok insanın en sonunda kendi hayatına son vermesine kadar gidiyor bu durum" dedi.

"Kumar bağımlılığı ile ilgili yapılan çalışmalar intihar riski olanların daha fazla olduğunu gösteriyor"

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Aliye Nur Kantar, "Kumar bağımlılığı ile ilgili yapılan çalışmalar intihar riski olanların daha fazla olduğunu gösteriyor. Çünkü kişilerin psikolojik anlamda da yıprandığı ve maddi külfeti çözemediği, çözümleyemediğini düşündüğü bir kısır döngü içerisinde çaresiz kaldığı nokta olmuş oluyor. Aslında bu risk kişinin kendisini etkediği gibi aile içinde de büyük bir şok" ifadelerini kullandı.

"Bir toplumu yok etmek istiyorsanız kumara alıştırmanız yeter"

Çorum programının kapanış konuşmasını BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Nuri Kaplan yaptı. Kaplan, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bir konuşması içerisinde 'bir toplumu yok etmek istiyorsanız kumara alıştırmanız yeter' demişti. Bir taraftan bu işi yasal olarak, vergisel olarak kanuni düzenlemeleriyle yapan bir irade var ama arkasından bağımlılık haline gelen ve toplumsal çürümüşlüğe doğru giden bir problemi de çözme mükellefiyeti ve mecburiyeti olan bir devlet iradesi var" diye konuştu.