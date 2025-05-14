Bağımsız Türkiye Partisi'nden Hüseyin Baş Açıklaması: 'Gerçek Adalet Medya Manşetlerinde Değil'

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı iddiasıyla ilgili "Henüz avukatların dahi UYAP üzerinden göremediği, adliyede dahi erişilemeyen bir iddianame bir anda basına servis edilmiş ve manşetlere '8 yıl 2 aya kadar hapis istemi' şeklinde taşınmıştır... Adaletin tecelli edebilmesi için sürecin hukuk kurallarına uygun işlemesi gerekmektedir. Bir kez daha yineliyoruz: Gerçek adalet medya manşetlerinde değil, bağımsız mahkemelerde sağlanır" açıklamasını yaptı.

BTP, Genel Başkan Hüseyin Baş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 2 yıldan 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aylardır süren bir bekleyişin, bir hukuk garabetine dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş hakkında yürütülen soruşturmada aylardır bir iddianame hazırlanmamıştı. Sayın Baş, defalarca kamuoyu önünde 'Yargılanmak istiyorum, çıkalım mahkeme önüne' dedi. Ancak bu çağrılara rağmen aylarca hiçbir somut adım atılmadı. Bugün ise henüz avukatların dahi UYAP üzerinden göremediği, adliyede dahi erişilemeyen bir iddianame bir anda basına servis edilmiş ve manşetlere '8 yıl 2 aya kadar hapis istemi' şeklinde taşınmıştır.

Sormak istiyoruz: Savunma hakkı daha iddianameye ulaşamamışken, medya bu bilgiye nasıl ulaşmıştır? Hukukun temel prensiplerinden biri olan 'tarafsızlık' nerede kalmıştır?

Bu süreç artık sadece bir hukuki mesele değil, doğrudan demokrasi ve adaletin geleceğiyle ilgilidir. BTP olarak hukuk dışı hiçbir oyunu kabul etmiyor, milletimizin adalet duygusuna güveniyoruz. Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş'ın da defalarca belirttiği gibi biz yargı önünde hesap vermekten asla kaçmadık. Ancak adaletin tecelli edebilmesi için sürecin hukuk kurallarına uygun işlemesi gerekmektedir. Bir kez daha yineliyoruz: Gerçek adalet medya manşetlerinde değil, bağımsız mahkemelerde sağlanır."