25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor

Bağımsız Türkiye Partisi'nden Hüseyin Baş Açıklaması: 'Gerçek Adalet Medya Manşetlerinde Değil'

Bağımsız Türkiye Partisi'nden Hüseyin Baş Açıklaması: 'Gerçek Adalet Medya Manşetlerinde Değil'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Türkiye Partisi, Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hazırlanan iddianame üzerine bir açıklama yaparak, süreçlerin hukuk kurallarına uygun işlemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, adaletin bağımsız mahkemelerde sağlanması gerektiği ifade edildi.

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı iddiasıyla ilgili "Henüz avukatların dahi UYAP üzerinden göremediği, adliyede dahi erişilemeyen bir iddianame bir anda basına servis edilmiş ve manşetlere '8 yıl 2 aya kadar hapis istemi' şeklinde taşınmıştır... Adaletin tecelli edebilmesi için sürecin hukuk kurallarına uygun işlemesi gerekmektedir. Bir kez daha yineliyoruz: Gerçek adalet medya manşetlerinde değil, bağımsız mahkemelerde sağlanır" açıklamasını yaptı.

BTP, Genel Başkan Hüseyin Baş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 2 yıldan 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aylardır süren bir bekleyişin, bir hukuk garabetine dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş hakkında yürütülen soruşturmada aylardır bir iddianame hazırlanmamıştı. Sayın Baş, defalarca kamuoyu önünde 'Yargılanmak istiyorum, çıkalım mahkeme önüne' dedi. Ancak bu çağrılara rağmen aylarca hiçbir somut adım atılmadı. Bugün ise henüz avukatların dahi UYAP üzerinden göremediği, adliyede dahi erişilemeyen bir iddianame bir anda basına servis edilmiş ve manşetlere '8 yıl 2 aya kadar hapis istemi' şeklinde taşınmıştır.

Sormak istiyoruz: Savunma hakkı daha iddianameye ulaşamamışken, medya bu bilgiye nasıl ulaşmıştır? Hukukun temel prensiplerinden biri olan 'tarafsızlık' nerede kalmıştır?

Bu süreç artık sadece bir hukuki mesele değil, doğrudan demokrasi ve adaletin geleceğiyle ilgilidir. BTP olarak hukuk dışı hiçbir oyunu kabul etmiyor, milletimizin adalet duygusuna güveniyoruz. Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş'ın da defalarca belirttiği gibi biz yargı önünde hesap vermekten asla kaçmadık. Ancak adaletin tecelli edebilmesi için sürecin hukuk kurallarına uygun işlemesi gerekmektedir. Bir kez daha yineliyoruz: Gerçek adalet medya manşetlerinde değil, bağımsız mahkemelerde sağlanır."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.