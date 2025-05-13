Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Hakkında İddianame Hazırlandı

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Genel Başkan Hüseyin Baş hakkındaki iddianamenin hazırlandığını basından öğrendiklerini, henüz ulaşamadıklarını belirterek "Biz Türk yargısına her türlü olumsuzluğa rağmen güveniyoruz. Biz hem siyasi mücadelemizi siyaset zemini içerisinde sürdüreceğiz, hukuk mücadelemizi de hukuk zemini içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Neticede bu dosyadan bir şey çıkması mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı, Baş hakkında zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benden bu kadar korktuğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder de şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Baş hakkında 8 yıl 2 ay hapis sistemi ile iddianame oluşturulduğunu biz de medyadan öğrendik. Genel Başkan'ın avukatları olarak hem UYAP vatandaş girişi üzerinden, hem avukat portalı üzerinden hem de bizzat mahkemeye gitmek suretiyle iddianameye ulaşmaya çalışıyoruz ama biz henüz iddianameye ulaşamadık. Olayın tarafları iddianameye ulaşamazken bazı medya organları üzerinden iddianamenin detaylarının paylaşıldığını görüyoruz. Aslında bu fotoğraf yeni dönem yargılamaların nasıl yürüdüğünü göstermesi bakımından önemlidir.

"Bizim dosyamızda ortada hakaret içeren bir kelime yok"

8 yıl 2 ay hapis istendiği ifade ediliyor. Bu mümkün değil. Çünkü Türk Ceza Kanunu 299. maddesi açık. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülen bir suçtur Cumhurbaşkanına hararet suçlaması. Bizim dosyamızda zaten ortada hakaret içeren bir kelime yok. İki, hakaret içeren bir kelime var kabul edilse dahi bunun bir kişiye yani mağdura yöneltildiğinin açık olması, hukuki tabirle matufiyet unsuru gerekli. Genel Başkanımızın Trabzon'da yaptığı konuşma, Sayın Cumhurbaşkanı'na hitaben yapılmış bir konuşma değil. Dolayısıyla bütün bunların ötesinde aleyhe düşünülse dahi alt sınırı bir yıl olan dolayısıyla 2 yılın altında bir ceza öngörülen bir suç söz konusu.

"Biz Türk yargısına güveniyoruz, bu ülkenin adil hakimleri vardır"

Bütün bunlara rağmen medyaya kanunda düzenlenen üst sınırın da iki katı ceza istenmiş gibi haber yapılmasının da maksatlı olduğu kanaatindeyiz. Biz Türk yargısına güveniyoruz, her türlü olumsuzluğa rağmen güveniyoruz. Bu ülkenin adil hakimleri vardır. Biz sonuna kadar hukuk zemini içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz hem siyasi mücadelemizi siyaset zemini içerisinde sürdüreceğiz, hukuk mücadelemizi de hukuk zemini içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Neticede bu dosyadan bir şey çıkması mümkün değil. Ne kadar zorlarsanız zorlayın beraat dışında bu dosyadan bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü neresinden tutsanız elinizde kalacak bir suçlamayla karşı karşıyayız. Bunun beratla sonuçlanacağı konusunda bizim hiç şüphemiz yoktur."