Bağımsız Türkiye Partisi Denizli'de 'Geleceği Savunmak' Programını Düzenledi

Güncelleme:
Bağımsız Türkiye Partisi'nin başlattığı 'Geleceği Savunmak' programı Denizli'de gerçekleştirildi. Programda, gençlerin kumar bağımlılığına karşı dikkat çekilirken, toplumsal sorumluluğa vurgu yapıldı.

(DENİZLİ)- Bağımsız Türkiye Partisi'nin  (BTP) 81 ilde başlattığı 'Geleceği Savunmak' adlı programlar serisi Denizli'de devam etti.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin "Geleceği Savunmak" programlarının Denizli ayağı gerçekleşti. Program, BTP Denizli İl Başkanı Turgay Urgan'ın açılış konuşmasıyla başladı. BTP Denizli Kadın Kolları Başkanı Ayşe Avcı, "Türk milletinin ayakta kalabilmesi için gençliğine sahip çıkması şarttır, zaruridir. Bunun başka yolu da yoktur" dedi.

"Kumar çok küçük yaşlara düştü"

Konuşmacılardan Yeşilay Denizli Şubesi Temsilcisi Psikolog Aylin Barut, kumar bağımlılığını diğer bağımlılıklardan daha yaygın hale geldiğini söyledi. Barut, "Kumar artık öyle bir noktaya geldi ki artık meslek, yaş, cinsiyet hiçbir şeyi fark etmiyor. Çok yüksek meslek gruplarından kişiler benim danışanım. Son 3 yılda o kadar farklı bir kumar bağımlılığı artışı var ki YEDAM'larda. En fazla bağımlılık türü şu anda kumar. Kumar çok küçük yaşlara düştü. Eskiden belki 20'li yaşlara kadar alıyorduk ama artık 15-16'ya kadar düştü. Çünkü telefon var. Birçok kişi çocuğunu, çevresini kontrol edebiliyor, okulunu seçebiliyor ama girdiği internet sitesini kontrol edemiyor" diye konuştu.

"Toplumun her gencini kendi evladımız olarak görürsek yeter"

BTP MYK üyesi Ömer Kılıç ise "Toplumun her gencini kendi evladımız olarak görürsek, her çocuğunu bizim çocuğumuz olarak görürsek, her annesini annemiz olaraktan görürsek, onlara sahip çıkarsak, onlara iyilik yaparsak, bizim bu yaptığımız programların vesilesiyle bir kişi eğer bu kötü alışkanlıktan vazgeçerse bunun sevabı bize yeter arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Bugün bu işin arkasında ciddi bir iktidar iradesi yok"

BTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Pak ise şöyle konuştu:

"Arkadaşlar bir devlet iradesi olmadan, ciddi bir devlet iradesi olmadan bu işin çözülmesi mümkün değil. Bu iş bu kadar büyüyorsa, Türkiye bu trafiğin önemli bir noktası haline gelmişse, her şeye rağmen bu iş yükselişteyse, demek ki bugün bu işin arkasında ciddi bir iktidar iradesi yok. Bunu yapabilecek olan biziz. Türk milletinin tamamıdır. Biz bu işin arkasında olacağız. 81 yılda programlar yapıyoruz. Sizler bu işi etrafınıza yayacaksınız ama bu iş burada kalmayacak. Biz bunları sürekli işleyeceğiz. Bir şekilde bir seferberlik başlatmış olacağız ve geleceğimizi inşallah bu şekilde hep beraber kurtarmış olacağız."

