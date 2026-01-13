Burak Dalgın: "Türkiye'nin Kuzey Kore Olmasını, Dışarıya Kapalı Bir Demir Perde Ülkesi Olmasını Reddediyoruz"

(TBMM) - Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, e- ticarette tüm siparişler için gümrük beyannamesinde bulunulması ve bunun için hizmet alınması zorunluluğuna ilişkin, "Bu durum vatandaşlarımızın hürriyetini kısıtlamaktır. Bu sadece bir gümrük muafiyeti değil orta direk vatandaşımızın hesaplı ve kaliteli yaşamasının önüne bir set daha çekmek. Türkiye'nin Kuzey Kore olmasını, dışarıya kapalı bir demir perde ülkesi olmasını, ülkemizin dünyanın taşrasına savrulmasını reddediyoruz. Bu tip adımların kaçınılmaz sonucu fakirliktir, kara borsadır ve ülkenin giderek vasatlaşmasıdır" dedi.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yurtdışı alışverişlerinde gümrük muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dalgın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu durum vatandaşlarımızın hürriyetini kısıtlamaktır. Bu sadece bir gümrük muafiyeti değil orta direk vatandaşımızın hesaplı ve kaliteli yaşamasının önüne bir set daha çekmek. Bu sadece 30 euro değil erken AR-GE yapmak isteyen girişimcilerimizin önünü tıkamaktır. O yüzden bunu kökünden reddediyoruz. Türkiye'nin Kuzey Kore olmasını, dışarıya kapalı bir demir perde ülkesi olmasını, ülkemizin dünyanın taşrasına savrulmasını reddediyoruz. Bu tip adımların kaçınılmaz sonucu fakirliktir, kara borsadır ve ülkenin giderek vasatlaşmasıdır.

Bu düzenleme gümrük beyannamesi muafiyetiyle ilgili bir şey. Yani siz ufak bir ürün alırken bile bir gümrük beyannamesi doldurmak belki bir danışman tutmak onun parasını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bin 500 eurolardan başladı iki sene önce 150 euroydu bundan 30 euroya indirildi şimdi ise sıfırlanıyor. Sayın Mehmet Şimşek, Türk ekonomisini iyileştirmekle uğraşacağınıza önce zarar vermeyin. Giderek vatandaşın hayatını pahalılaştırarak, yerel lobiler için çalışarak bu işi daha da kötü hale getiriyorsunuz. 'ABD'de ve Avrupa Birliği'nde de benzer şeyler var' diye bir açıklama yapıldı bugün Ticaret Bakanlığı tarafından. Bu da yanlış. Avrupa Birliği 150 euroya kadar hiç vergi almıyordu. Temmuz 2026'dan itibaren ürün başına 3 euro almaya karar verdi, hikaye bundan ibaret. Türkiye'de 30 euro gibi çok ufak bir sınırın bile beyannameye tutulması hatta sıfırlanması fevkalade tehlikelidir. Buradaki amaç yurtdışından online alışverişi bitirmek.

Bu karar büyük bir haksızlık çünkü tüketicinin haklarını kısıtlıyor. 18 Eylül'de 2 bin 900 lira olan bir teknolojik ürün bugün 10 bin 400 lira oluyor bu karardan sonra. Aradaki para kimin cebine gidiyor, vatandaştan niye servet transferi yapıyorsunuz? KKM'yle zaten servet transferini yaptınız şimdi vatandaşın hayatını pahalılaştırarak bir servet transferi daha yapıyorsunuz. Hükümet orta direkten alıp her zaman daha varlıklıya doğru bir servet transferi yapıyor. Buna dur demek durumundayız. Bu durum girişimcilerin ayağına da bir pranga. Çünkü Türkiye'de bulunmayan bazı elektronik parçalar alan çeşitli girişimcilerimiz var. Onları da durduruyorsunuz bu kararla. Hükümet maalesef bilinçli olarak vatandaşımızı öz yurdunda parya haline getiriyor."