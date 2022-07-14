Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'ye davet edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edildiğini duyurdu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Ersoy'un, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye üye olmak üzere davet edildiğini kaydetti.

Semih Yalçın, "Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır." ifadelerini kullandı.