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Bağımsız Diyanet-Sen'den Beypazarı'nda Üyelere İndirim Anlaşması

Bağımsız Diyanet-Sen'den Beypazarı'nda Üyelere İndirim Anlaşması
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Bağımsız Diyanet-Sen, Beypazarı ilçesinde üyeleri ve diyanet personeli için 23 iş yeriyle indirim protokolü imzaladı. Üyeler, çeşitli ürün ve hizmetlerde %10 ila %35 arasında indirimlerden yararlanabilecek.

Bağımsız Diyanet-Sen, Beypazarı ilçesinde sendika üyeleri için esnafla indirim anlaşması yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, sendika üyeleri ve tüm diyanet personeli için Beypazarı ilçesinde 23 iş yeriyle indirim protokolü imzaladıkları bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sendikanın Beypazarı Temsilcisi Kamil Yılmaz, protokol gereği tüm diyanet personelinin, çeşitli hizmetlerden ve ürünlerden satın alırken yüzde 10 ila 35 oranında indirimli tarife üzerinden alışveriş yapabileceğini bildirdi.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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