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Bağımsız Aday Osman Bülüç Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Bağımsız Aday Osman Bülüç Trafik Kazasında Ağır Yaralandı
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç, bisikletli seçim gezisi sırasında bir otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Bülüç'ün durumu ciddiyetini koruyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olan ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken Osman Bülüç, bisikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandı.

Hüseyin A. idaresindeki 07 BUL 155 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi Genpa Kavşağı'nda, Osman Bülüç'ün kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada, Bülüç yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Bülüç'ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Hüseyin A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son yerel seçimlerde Serik Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Osman Bülüç, bisikletle gezerek "Yaparsa gariban Osman yapar" sloganıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarıyla ilgi odağı olmuştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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