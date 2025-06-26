Bağımlılıktan Kurtulan Akın D, İyileşme Koçluğu Yaparak Başkalarına Destek Oluyor

İstanbul'da katıldığı bir arkadaşlık grubu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde 18 yıllık bağımlılığından kurtulan Akın D, başkalarının da sağlıklı yaşam mücadelesini kazanabilmesi için Kocaeli'de iyileşme koçluğu yapıyor.

YEDAM bünyesindeki iyileşme koçları, "yalnızca fiziksel değil duygusal ve zihinsel sağlıklarının da dahil olduğu süreç" olarak tanımlanan iyileşmede kazanılan deneyimlerin karşı tarafa aktarılmasının, danışanlara olumlu katkı sağlamasından hareketle çalışmalarını yürütüyor.

Böylece hayatının önceki safhalarında bağımlılıkla mücadele etmiş kişiler, koçluk yaparak kendisinin geçtiği süreçleri yaşayan insanlarla empati kurup iyileşme döneminde onlara destek olabiliyor.

İstanbul'da katıldığı arkadaşlık grubu ve YEDAM merkezlerinden aldığı destek sayesinde 18 yıl süren bağımlılığından kurtulmayı başaran 37 yaşındaki Akın D. de 3 senedir yaşadığı Kocaeli'de, İzmit YEDAM'a gelen danışanlara iyileşme koçluğu yapıyor.

"Bağımlılık olarak ilerleyeceği aklımın ucundan geçmemişti"

Akın D, AA muhabirine, madde kullanımına başladığında yaşının küçük olduğunu söyledi.

Ailesi ve sosyal çevresinde madde kullanımının yaygınlığı nedeniyle bir nevi "bağımlılığın içine doğduğunu" dile getiren Akın D, "Bunun bir bağımlılık olarak ilerleyeceği aklımın ucundan geçmemişti. 'Bir gün bırakırım, bir gün kullanmam.' dediğim zaman da durduramadığımı fark ettim. Böyle 18 sene sürdü." diye konuştu.

Akın D, bu süreçte etrafında kimsenin kalmadığını, annesinin vefat ettiğini, babasının ise çok küçük yaşlarından beri yanında olmadığını anlatarak, "Evlenmiştim, eşimden ayrıldım. Bir oğlum var. Her şeyimi kaybettiğim anda, bir arkadaşlık birliği vardı, orayı buldum. Orada temiz kalmaya başladım." dedi.

Gittiği birlikteki arkadaşı vesilesiyle tanıştığı YEDAM'dan haftada birer gün psikolog ile sosyal hizmet uzmanından destek aldığını, atölyeye katıldığını ve bağımlılıktan kurtulduğunu belirten Akın D, YEDAM'da çalışmayı önceden planlamadığını ancak seanslara gelip giderken teklif üzerine başladığını kaydetti.

"Bizdeki deneyimi aktarmak için buradayız"

Akın D, bu ailenin parçası olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada iyileşme koçu olmak benim için çok farklı bir hissiyat. Benim gibi olan arkadaşlara deneyimimi aktarmak... Çok planlamadım bu kararı aslında. Bir şekilde süreç beni buraya getirdi. Danışanlarımızla ilk başta uzmanlarımız görüşüyor, ondan sonra biz görüşmelere başlıyoruz. Orada da gizlilik çerçevesi içinde yürütüyoruz çalışmalarımızı. Gizlilik, danışanlarımız için de bizim için de çok önemli. Kendi deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz aslında."

Yaşadığı süreçlerden geçen kişilere destek olmayı anlamlı ve önemli bulduğunu vurgulayan Akın D, "Tabii bu uzun bir yolculuk. Bağımlılık bir hastalık ve bunun düzenli günlük bakıma ihtiyacı var. Bunun yalnız başına durdurulmasının zor olduğunu düşünüyorum. Bir uzman eşliğinde yardım alınarak durdurulmasının daha olanaklı ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akın D, bağımlılığının farkında olan kişilerin, 115 YEDAM Destek Hattı'nı arayıp destek isteyebileceğini belirterek, "Kendilerindeki problemi fark ettilerse dürüst şekilde anlatıp destek istemeleri yeterli. Onları görüyor olmak, görüşme gerçekleştirmek benim için çok önemli ve anlamlı. Bizdeki deneyimi aktarmak için buradayız." ifadelerini kullandı.